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Юрист: Ле Таллек не сможет выступать за сборную России

Спортивный юрист Юрий Зайцев объяснил, почему французский полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек не сможет играть за сборную России. Сегодня, 19 декабря, стало известно, что 29-летний футболист начал процесс получения российского гражданства.

"Если Ле Таллек играл в официальном матче за сборную Франции, то выступать за сборную России не сможет. Уровень сборной тут не важен — хоть юношеская, хоть молодёжная. Если бы в официальных матчах за сборную Франции он играл, когда у него уже был российский паспорт, то можно было бы об этом говорить. Но нашего паспорта у него не было. Так что за сборную России он сыграть не сможет, хотя и не был заигран за первую команду Франции.

Если же у него нет официальных матчей, даже за юношеские и молодёжные команды Франции, он должен прожить в России пять лет. Тогда о выступлении за сборную России говорить можно", - цитирует Зайцева "Чемпионат".


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Теги: Ле Таллек Сборная России
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