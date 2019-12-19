Тот факт, что бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин", не является предательством, заявил экс-полузащитник армейцев, а ныне футболист сербского "Партизана" Зоран Тошич.
В четверг "Рубин" объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на пять лет. Последним клубом в карьере Слуцкого был голландский "Витесс", который он покинул 30 ноября. Ранее российский специалист тренировал сборную России, московский ЦСКА, английский "Халл Сити".
"Нет, это не "Спартак", это не самый главный конкурент. У Слуцкого есть простое желание работать, проявить себя в другой команде. Он хочет доказать, что то, что он сделал с ЦСКА – это не случайность, он хочет сделать такое же с "Рубином". Я не считаю это чем-то страшным", - цитирует Тошича РИА Новости.
Тошич: решение Слуцкого возглавить "Рубин" не предательство по отношению к ЦСКА
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