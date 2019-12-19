Губерниев: Семин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Федерации спортивных журналистов России назвать главного тренера " Локомотива " Юрия Семина лучшим тренером года.

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"

"Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали" — написал Губерниев в своем телеграм-канале.



Напомним, Федерация спортивных журналистов России назвала десятку лучших спортсменов по итогам 2019 года, где лучшим тренером года был назван Юрий Семин. Торжественное вручение "Серебряных Ланей" Федерация спортивных журналистов России по традиции проведет вместе со своим партнером Олимпийским комитетом России.