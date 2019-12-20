Никулинский суд, в котором должно было сегодня, 20 декабря, слушаться дело по иску полузащитника "Ахмата" Дениса Глушакова о защите чести и достоинства, эвакуируют.
Причина эвакуации — анонимное сообщение о минировании. На место приехали кинологи с собаками. Об этом сообщает Sport24.
Ранее полузащитник подал иск на бывшую жену Дарью. Глушаков намерен отсудить у экс-супруги 200 млн рублей.
Cуд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова, эвакуирован
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