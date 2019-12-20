РПЛ показала самые яркие моменты завершившего карьеру Сычева в "Спартаке" и "Локомотиве"

? «Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня!» ©?



? Дмитрий Сычёв завершил карьеру. Вспоминаем яркие моменты карьеры форварда в «Спартаке» и «Локомотиве»#РПЛтопчик #Сычёв #Локомотив #Спартак pic.twitter.com/LJupeO7Juy