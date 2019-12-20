РПЛ показала самые яркие моменты завершившего карьеру Сычева в "Спартаке" и "Локомотиве"

? «Оставить след в ваших сердцах – это самая ценная и большая награда для меня!» ©?— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 20, 2019
? Дмитрий Сычёв завершил карьеру. Вспоминаем яркие моменты карьеры форварда в «Спартаке» и «Локомотиве»#РПЛтопчик #Сычёв #Локомотив #Спартак pic.twitter.com/LJupeO7Juy
"Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня", — сказал Сычев.
На протяжении карьеры Дмитрий Сычев играл за тамбовский "Спартак", "Марсель", минское "Динамо", "Волгу", "Окжетпес", "Казанку".