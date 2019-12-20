Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов вернётся в общую группу не раньше марта 2020 года. При этом на поле его можно ждать в конце мая следующего года.
Напомним, ранее голкипер "Спартака" перенёс успешную операцию на правом ахилловом сухожилии в Финляндии. По начальной версии врачей сообщалось, что на восстановление Селихову может понадобиться около восьми месяцев. В прошлом сезоне вратарь из-за аналогичной травмы выбыл из строя на такой же срок. В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.
"Чемпионат.сом"
Селихов сможет сыграть за "Спартак" не раньше мая 2020 года
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