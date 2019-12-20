Байрамян: Карпин может назвать тебя корягой. Он затравливает - а мы начинаем рубиться

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о том, что думает о главном тренере Валерии Карпине, которого считает отличным мотиватором.



Фото: ТАСС