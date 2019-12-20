"Перед играми мы ходим на установку, где узнаем состав и слышим последние слова тренера перед отъездом на игру. Идешь, переживаешь, но Георгич каждый раз что-то находит и никогда не повторяется, говорит так, что слова уходят вглубь нас и заряжают. Что бы я ни повторил за ним — это будет банально. "Мы готовы биться друг за друга", такого плана. У него есть харизма, и если бы его слова произнес другой человек, мы бы так их не восприняли. Мы слушаем, перед нами человек, в лучшие годы игравший на высоком уровне, побеждал в России, сборной и Испании.
На тренировках он другой. Если не попадаешь по мячу — назовет тебя корягой. Или скажет в конце тренировки: "На что играем? Давайте на 50 отжиманий или на кувырки". Он затравливает — а мы начинаем рубиться.
Пару раз пересекались с Георгичем в одном ресторане — и в этом плане он тоже красавец. Нас было несколько футболистов, он туда же пришел с женой, и его посадили рядом с нами. Он подошел: "Как дела", туда-сюда. А потом попросил, чтобы его пересадили на первый этаж. Это круто! Мы — футболисты — это поняли. Приехали отдыхать, ничего запрещенного не делали, но как же нам было приятно. Потом перекинулись: «Вот красавец». Он же недавно еще играл, все это понимает.
У Георгича много теоретических занятий (это помогает лучше понимать игру) и хороший тренерский штаб. Тренера по физподготовке Луиса мы должны ненавидеть, он постоянно нас нагружает. Я работал со многими испанцами, но он самый требовательный, поэтому почти всегда по InStat-показателям мы бегаем больше, чем остальные. Это его заслуга", — цитирует Байрамяна Sports.ru.
Байрамян: Карпин может назвать тебя корягой. Он затравливает - а мы начинаем рубиться
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о том, что думает о главном тренере Валерии Карпине, которого считает отличным мотиватором.
Фото: ТАСС
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