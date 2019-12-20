Полузащитник Малком и нападающий Александр Кокорин должны полететь с "Зенитом" на первый сбор. Об этом рассказал генеральный директор команды Александр Медведев.
"Малком продолжает тренироваться и восстанавливаться от травмы. Полетит ли он на первый сбор? Такой план имеет. По Кокорину тоже. Что касается его заявки, давайте сначала сбор пройдет", — цитирует Медведева "РБ-Спорт".
Первый сбор "Зенита" пройдет в Катаре с 13 по 25 января. После этого питерцы отправятся в Испанию, где будут работать с 29 января по 10 февраля.
Напомним, Кокорин, который вышел на свободу по УДО из колонии 17 сентября, сможет быть зарегистрирован для участия в матчах не ранее 22 января 2020 года.
Медведев: планируется, что Кокорин и Малком полетят с "Зенитом" на первый сбор
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