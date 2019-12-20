Нападающий Себастьян Дриусси не покинет "Зенит" во время зимнего трансферного окна. Об этом рассказал генеральный директор Александр Медведев.
Ранее сообщалось, что в услугах аргентинца заинтересован "Интер" Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм.
"Мы переговоров с "Интер Майами" не ведем. Дриусси — игрок "Зенита". До конца сезона он точно останется в команде. Предложения по игрокам всегда есть. Но мы не комментируем процесс", — цитирует Медведева "РБ-Спорт".
Ранее сообщалось, что "Интер" готов заплатить за Дриусси 25 млн долларов. Аргентинец перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" в 2017 году. В текущем сезоне 23-летний футболист провел за клуб 21 матч, в котором забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.
"Зенит" не ведет переговоры с "Майами". Дриусси до конца сезона команду не покинет
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