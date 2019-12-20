Заместитель председателя комитета по безопасности РФС, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал, что полномочия стюардов на футбольных матчах могут быть расширены.
"Сегодня фактически стюарды ничего не могут предпринять. Чтобы, например, не пропустить человека, надо произвести какие-то движения. А что должны делать стюарды, когда зритель выбегает на футбольное поле? Бежать рядом, зачитывая выдержки из правил поведения, предлагая ему вернуться на трибуну?
Сейчас стюарды не могут с помощью рук останавливать выбежавших, так как по существующему закону нельзя применять силу. Хотя всем понятно, что надо немедленно остановить выбежавшего и вывести его за пределы поля. При этом мы хотим исключить возможность участия стюардов в активных силовых действиях и драках. Сейчас же есть нестыковки. Мы попытаемся рассмотреть этот вопрос более тщательно. Я думаю, он скрупулезно будет изучаться и на законодательном уровне", — цитирует Мейтина "РБ-Спорт".
В РПЛ хотят расширить полномочия стюардов на стадионах
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