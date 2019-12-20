В МВД выразили жесткую позицию по дальнейшей работе с футбольными фанатами

В ходе трехсторонней встречи представителей РФС, РПЛ и МВД, которая прошла в 19 декабря в Москве, правоохранительные органы выразили жесткую позицию относительного дальнейший взаимоотношению с футбольными фанатами.



Фото: Sport24