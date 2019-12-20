Представители силовых ведомств не считают, что перегнули палку в ходе последних задержаний болельщиков на матчах РПЛ, и выступают за дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами. Также представители МВД выразили неудовлетворенность работой РФС и РПЛ с болельщиками.
В РПЛ и РФС воздержались от комментирования подробностей встречи.
Sport24.ru
В МВД выразили жесткую позицию по дальнейшей работе с футбольными фанатами
В ходе трехсторонней встречи представителей РФС, РПЛ и МВД, которая прошла в 19 декабря в Москве, правоохранительные органы выразили жесткую позицию относительного дальнейший взаимоотношению с футбольными фанатами.
Фото: Sport24
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