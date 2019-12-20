ЦСКА поздравил Бабаева с 20-летием работы в клубе

"Армейский" клуб трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу, четыре раза становился обладателем Кубка страны и пять раз выиграл Суперкубок России в период пребывания Бабаева на должности генерального директора ЦСКА.
Сегодня исполняется ровно 2?0? лет с первого рабочего дня Романа Бабаева в #ЦСКА! Поздравляем нашего генерального директора и желаем Роману Юрьевичу трудиться во благо клуба еще как минимум столько же ???? Работаем ? pic.twitter.com/SXeugJLlEz— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 20, 2019