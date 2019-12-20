"Ростов" проведет первый зимний сбор в ОАЭ

Валерий Георгиевич уже в пути на первый зимний сбор «Ростова»?— Football Club Rostov (@rostovfc) December 21, 2019
Он пройдет с 11 по 25 января в ОАЭ.
О соперниках нашей команды станет известно позже.#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/nZGzaSB3kq
Ранее стало известно, что "Ростов" примет участие в розыгрыше Кубка Париматч Премьер, который пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля.
Первую часть чемпионата России "Ростов" завершил на третьем месте. Команда возобновит сезон 1 марта гостевым матчем против "Ахмата".