"Ростов" проведет первый зимний сбор в ОАЭ

Валерий Георгиевич уже в пути на первый зимний сбор «Ростова»?



Он пройдет с 11 по 25 января в ОАЭ.

О соперниках нашей команды станет известно позже.#ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/nZGzaSB3kq