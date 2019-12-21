"Когда нашёл работу". Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем

На своей странице в "Инстаграме" Слуцкий опубликовал видео с зажигательным танцем.
"Когда нашёл работу", — написал 48-летний тренер.
В конце ноября 2019 года Слуцкий подал в отставку с поста наставника нидерландского "Витесса". Ранее специалист возглавлял "Халл Сити", сборную России, ЦСКА, "Крылья Советов", "Москву", "Уралан" и "Динамо" из станицы Полтавская.
"Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах казанская команда набрала 19 очков (4 победы, 7 ничьих, 8 поражений).