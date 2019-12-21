23-летний футболист московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев признался, что был вынужден отказаться от увлечения Counter-Strike, так как это мешало ему в футболе.
"Я люблю игры. Люблю PlayStation, люблю ноутбуки и компьютеры, но сейчас не играю. Как и младший брат, был повернут на этом. В Counter-Strike я очень любил играть. Я был помешан, но полгода назад перестал играть. FIFA? Нет, редко. В FIFA я очень мало играл, только с друзьями иногда. А в Counter-Strike я долго играл.
Я люблю и смотреть, как играют. Не стримы, а чемпионаты, когда играют профессиональные команды. Но сам уже не играю. Как говорится, расставил приоритеты. Потому что это реально мешает. Ты вечером играешь, а на следующее утро у тебя голова такая тяжелая, что ты выходишь и думаешь: "Поскорее бы она закончилась". Вот настолько ты вымотан.
А сама игра нравится, я люблю эту игру, она очень интересная. В нее реально можно залипнуть", - цитирует Бакаева ФК "Спартак".
Бакаев: был повернут на Counter-Strike, но полгода назад перестал играть. Это реально мешает
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