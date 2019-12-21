Футболист "Спартака" Джордан Ларссон признался, что иногда расслабляется перед матчами, играя в PlayStation.
"Что касается PlayStation, если честно, иногда могу позволить себе это даже в дни матчей, если у нас поздняя игра. Мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation. Недолго, конечно, чтобы не уставать. Это помогает не думать о многих вещах.
Пытаюсь ли я делать в компьютерном футболе то же самое, что и в жизни? Думаю, что в этом заключается моя философия. Мне нравится игра в короткий пас и высокая скорость. Но это забавно, что виртуально играю аналогично", - цитирует Ларссона ФК "Спартак".
Ларссон: мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation
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