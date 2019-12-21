» » Ларссон: мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation

Ларссон: мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation

Футболист "Спартака" Джордан Ларссон признался, что иногда расслабляется перед матчами, играя в PlayStation.

"Что касается PlayStation, если честно, иногда могу позволить себе это даже в дни матчей, если у нас поздняя игра. Мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation. Недолго, конечно, чтобы не уставать. Это помогает не думать о многих вещах.

Пытаюсь ли я делать в компьютерном футболе то же самое, что и в жизни? Думаю, что в этом заключается моя философия. Мне нравится игра в короткий пас и высокая скорость. Но это забавно, что виртуально играю аналогично", - цитирует Ларссона ФК "Спартак".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ларссон Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Индзаги: на бумаге "Ювентус" имеет больше шансов на победу в Суперкубке Италии
Экс-футболист "Интера" Станкович возглавил "Црвену Звезду"
"Ньюкасл" с минимальным счетом победил "Кристал Пэлас"
"Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Норвич"
Гол и три голевых паса Суареса помогли "Барселоне" разгромить "Алавес"
Ларссон: мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation
"Бавария" со счетом 2:0 обыграла "Вольфсбург"
"Шальке" и "Фрайбург" забили друг другу по два мяча
У защитника "Аякса" Блинда диагностировано воспаление сердечной мышцы
Гвардиола: я хотел бы остаться в "Манчестер Сити" как можно дольше
Тодибо определится со своим будущим через 15 дней
Зидан: система VAR приносит пользу футболу, но может допускать ошибки, как и все в жизни
Гаттузо: хотим вернуться к тому, как играл "Наполи" в течение многих лет с другой схемой
"Барселона" желает избавиться от Семеду 1
Анчелотти: хочу помочь руководству "Эвертона" выиграть трофеи
Микел: я был ещё школьником, когда передо мной лежали предложения от "Челси" и "МЮ"
Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет
Погба все еще хочет покинуть "МЮ", но "Реал" не планирует покупать его в январе
Экс-футболист "Зенита" стал жертвой воров
Почеттино: АПЛ - одна из лучших лиг в мире, но есть и другие увлекательные чемпионаты
Божович всё-таки удержался в «Крыльях». Миодрагу решили не выплачивать неустойку 1
"Севилья" в гостях обыграла "Мальорку"
Уткин составил свою команду года FIFA 20
Бакаев: был повернут на Counter-Strike, но полгода назад перестал играть. Это реально мешает
Понсе входит в сферу интересов "Бока Хуниорс" 4
"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Вест Хэма" Диопа на замену Алдервейрелду и Вертонгену
Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО 4
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
Буффон: поражение от "Лацио" в Серии А помогло "Ювентусу"
Писарев: в РПЛ необходимо вводить плей-офф 8
Все новости