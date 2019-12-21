Бывший футболист "Зенита", а ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал судейство в Премьер-лиге в текущем сезоне.
"Если оценивать объективно, футбол развивается, растет, а судьи уже не успевают. Это я говорю, основываясь на том, что в Европе тоже по поводу судейства много разговоров. Помимо всего прочего, по слухам, возможно, подготовка судей была провалена, ну и конкуренция: я не вижу, чтобы появились новые имена и фамилии. Опять же история контроля: сегодня оценка работы выведена в отдельную структуру. Раньше это работало очень просто: судьи сами себя проверяли, готовили, сами оценивали. Как бывший футболист вспоминаю: всегда все были недовольны, с детских команд.
Сегодня к этой полемике подключились большие дядьки. Этого мы не позволяли себе раньше, и вот это я объяснить не могу — то ли не хватает нервов, то ли действительно все настолько плохо. Причем самое интересное, один матч они говорят, что судили против них по заказу тех-то, те говорят про этих, в итоге я уже запутался. И если раньше было всего два варианта — одни за Москву, другие не за Москву, то сейчас вообще все перемешалось. То ли совесть потеряли, то ли забыли, кто кому должен!
Удивило ли меня то, что Гинер предложил застрелиться главе судейского комитета? Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он "все купил". Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история. Да, бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все", - цитирует Игонина Sport24.
Игонин: сейчас у Гинера денег нет, и в этот период против него покупают судей
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