Как сообщает TMW, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". По информации источника, английский клуб готов заплатить за Миранчука 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Миранчуком активно интересуется "Ювентус".
В текущем сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.
СМИ: "МЮ" готов заплатить за Ал. Миранчука 40 млн евро
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Англии.
Фото: Global Look Press
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