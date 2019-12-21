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СМИ: "МЮ" готов заплатить за Ал. Миранчука 40 млн евро

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Англии.
Фото: Global Look Press
Как сообщает TMW, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". По информации источника, английский клуб готов заплатить за Миранчука 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Миранчуком активно интересуется "Ювентус".

В текущем сезоне Миранчук провел за "Локомотив" 21 матч, в котором забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи.


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Теги: Миранчук Ал Локомотив Манчестер Юнайтед АПЛ Трансферы
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