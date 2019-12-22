Защитник "Спартака" Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии.
Московский клуб может не отпустить 22-летнего бразильца в национальную команду.
Бразилия сыграет на предолимпийском турнире в Колумбии, который пройдет с 18 января по 9 февраля, с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. Команды разыграют две путевки на Олимпиаду 2020 года в Токио.
"Спартак" одобрил отъезд Айртона на сбор, который стартует 3 января, но не уверен в целесообразности участия бразильца в самом турнире.
Поскольку предолимпийский турнир в Колумбии состоится не в официальные даты ФИФА, клуб имеет право не отпускать своих игроков.
"Бизнес-Online"
"Спартак" может не отпустить Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
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