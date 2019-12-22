Вадим Шпинёв, сотрудник спортивного агентства Isport и представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе "Манчестер Юнайтед" к его клиенту.
"Бред и слухи. Нужно уделять меньше внимания левым изданиям", - цитирует Шпинева "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересованы такие клубы, как "Ювентус", "Лацио" и "Милан". Позже стало известно, что "Милан" отказался от идеи приобретения российского полузащитника.
Агент Ал. Миранчука — об интересе "МЮ": это бред и слухи
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