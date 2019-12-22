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ЦСКА хочет арендовать нападающего "Фиорентины" Педро Абреу

Московский ЦСКА хочет арендовать бразильского нападающего флорентийской "Фиорентины" Педро Абреу.

При этом российский клуб намерен вписать в соглашение опцию возможного выкупа прав на футболиста. "Армейцы" интересовались бразильцем ещё летом, когда он выступал за "Флуминенсе", но трансфер не состоялся.

Абреу перешёл в "Фиорентину" летом 2019 года из "Флуминенсе". Сумма трансфера составила € 11 млн. В нынешнем сезоне 22-летний бразилец принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (0 — в основном составе). Футболист провёл на поле в общей сложности 59 минут и не отметился результативными действиями. Контракт Абреу с флорентийцами действует до лета 2024 года.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Абреу ЦСКА Фиорентина Серия А
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