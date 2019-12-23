Защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков прокомментировал победу своей команды над "Спартаком" в матче 19-го тура РПЛ (4:1).
"Конечно, мы довольны, что удалось именно так завершить заключительный матч в этом году. Здорово, что получилось не просто победить, но еще и так много забить "Спартаку". Приятно, что я забил свой первый гол в чемпионатах России. В матче с красно-белыми команда полностью выполнила все тренерские установки. Думаю, любому коллективу было бы радостно уходить в отпуск после такого результата.
Мы не особо концентрировались на том, кто из футболистов "Спартака" играет на какой позиции. Готовились как к очередному сопернику и хотели показать свою игру.
Я бы не сказал, что пристально слежу за "Спартаком". Но, наверное, команда все-таки прогрессирует, хотя тренер у них сменился относительно недавно", — цитируют футболиста "Известия".
Защитник "Ростова" Чистяков: наверное, "Спартак" все-таки прогрессирует
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