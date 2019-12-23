На 1-м месте в рейтинге оказался "Реал", который является самым титулованным клубом за всю историю Лиги чемпионов (13 трофеев). В активе "Реала" 600 очков. 2-е место занимает "Бавария" (474 очков), 3-е — "Барселона" (446).
Лучшим среди российских клубов оказался "Спартак" — 34-е место и 111 очков. ЦСКА идет на 45-м месте (92 очка), "Зенит" — на 57-м (70 очков), "Локомотив" — на 97-м (36 очков).
Стоит отметить, что киевское "Динамо" занимает в рейтинге 11-е место (246 очков).
Топ-10: 1. "Реал" — 600; 2. "Бавария" — 474; 3. "Барселона" — 446; 4. "МЮ" — 374; 5. "Ювентус" — 349; 6. "Милан" — 314; 7. "Ливерпуль" — 289; 8. "Бенфика" — 287; 9. "Порту" — 277; 10. "Аякс" — 266.
Рейтинг УЕФА: "Спартак" - лучший клуб России за всю историю Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов (1955-2019). При его составлении учитывались все результаты всех команд в турнире. За каждую победу начислялось 2 очка, за каждую ничью — 1.
Фото: "РИА Новости"
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