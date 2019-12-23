Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы бывшего главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, рассказал, когда можно ожидать возвращение специалиста к работе.
Аленичев не тренирует с тех пор, как официально покинул красноярский клуб в мае 2019 года. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в "Роторе" или минском "Динамо".
"Дмитрий Анатольевич вернется к тренерской работе сразу, как только будет предложение, которое его устроит. Интерес минского "Динамо"? Там есть главный тренер, и, насколько мне известно, он продолжает работать с командой. Не в характере Аленичева вести какие-то переговоры с клубом, имеющим главного тренера или официально не объявлявшем о его отставке", - цитирует Маньякова Sport24.ru.
Агент: Аленичев вернется к работе сразу, как только получит устраивающее его предложение
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