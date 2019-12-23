Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны "Урала".
"Мы рассматриваем для Тимура возможные варианты продолжения карьеры. Ведем диалоги со всеми клубами РПЛ, все в процессе переговоров. Возможно, "Урал" выходил на ЦСКА", - цитирует Маньякова Sport24.ru.
Агент Жамалетдинова: рассматриваем возможные варианты, ведем диалоги со всеми клубами РПЛ
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