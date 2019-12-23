Экс-капитан "Спартака", а ныне полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков пожелал удачи бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере в греческом клубе АЕК и поблагодарил его за чемпионский сезон в московской команде.
"Всегда был честен, и в отношении Карреры тоже. Якобы что во время одного хоккейного матча я кому-то сказал, что Массимо ничего не решает. Так это и так было всем уже известно. В октябре 2017-го я говорил, что не считаю его топ-тренером. На следующий день пришел к нему, пожал руку и сказал: "Извини, ничего личного, это просто мое мнение". Ведь он до "Спартака" никого и не тренировал.
Сейчас Массимо возглавил АЕК, и, конечно, хочу пожелать ему удачи. Были на него какие-то обиды, но я искренне благодарю его за чемпионский сезон — мы были крепкой, боеспособной командой, выиграли титулы вместе. Был коллектив, костяк, руководство и болельщики за спиной", - цитирует Глушакова Sport24.ru
Глушаков: были обиды на Карреру, но я искренне благодарю его за чемпионский сезон
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»