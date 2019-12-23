ЦСКА хотел взять в аренду нападающего "Севильи" Мунаса Даббура, однако клуб ответил отказом, рассчитывая продать игрока.
Агент 27-летнего игрока Милош Маленович также подтвердил, что испанский клуб отказывается отпускать игрока в аренду.
"Севилья" не рассматривает вариантов с арендой Даббура", - цитирует Маленовича Sport24.ru.
Даббур в текущем сезоне забил три гола в девяти матчах за андалусийцев во всех турнирах. В прошлом сезоне он выступал в аренде за "Зальцбург", где отличился 20 раз в 29 матчах чемпионата Австрии.
"Севилья" отказалась отдавать в аренду ЦСКА нападающего Даббура, клуб хочет продать игрока
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