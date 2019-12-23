Бывший тренер "Динамо" Алексей Петрушин считает, что причиной увольнения Дмитрия Хохлова с поста главного тренера московской команды стала потеря контроля над футболистами.
"Часто бывает эмоциональный всплеск, когда приходит новый тренер. Судя по тому, что я слышал и знаю, при Хохлове обстановка внутри команды была неважная, потому что Хохлов «поплыл» как тренер. Даже установок перед матчами как таковых не было. Хохлов просто растерялся и не знал, что делать. Это видно даже по составу, который он выбирал на матчи. Выходившие на поле люди не соответствовали уровню такой команды, как "Динамо".
Хотел бы сказать по Шейдаеву, которого взяли в команду. Я не понимаю, зачем это было сделано, и как этот игрок вообще попал в "Динамо". Он не соответствует уровню команды. Кроме того, пришел Филипп, который был вообще не готов к сезону. Только в последних матчах выделялся, когда набрал форму", - цитирует Петрушина "Евро-Футбол.ру".
Экс-тренер "Динамо" Петрушин: Хохлов "поплыл". Обстановка в команде при нем была неважная
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