Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков высказался об идее возвращения в России системы "весна-осень".
"Один раз уже было принято решение играть по системе «осень-весна». Теперь опять поднимаем данный вопрос. Это вечная тема. И при одной, и при другой системе у нас были результаты. Просто готовиться и играть надо лучше. От перестановки слагаемых сумма не меняется.
Нужно понимать, что график у футболистов сейчас настолько плотный, что они вынуждены завершать сезон в начале декабря, а начинать — в феврале. Это вообще проблема многих видов спорта. Соревнований стало так много, что спортсменам готовиться некогда", — цитирует Колобкова "СЭ".
Министр спорта России высказался об идее возвращения в российский футбол системы "весна-осень"
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