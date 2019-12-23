Защитник Иван Таранов покинул "Краснодар". Стороны досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт ФНЛ.
Таранов перешел в "Краснодар" в статусе свободного агента в июле 2018 года. За это время он провел лишь один матч за главную команду (против "Валенсии" в Лиге Европы) и 43 игры за "Краснодар-2". В этом сезоне 33-летний футболист принял участие в 15 матчах ФНЛ и забил 2 гола.
Ранее Таранов выступал за ЦСКА, в составе которого провел 34 матча. С 2008 по 2018 годы он защищал цвета «Крыльев Советов». За самарский клуб он отыграл 248 матчей и забил 8 голов.
"Краснодар" расторг контракт с Тарановым
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