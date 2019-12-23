Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с долгами по премиальным в "Сочи".
"Профсоюз в курсе ситуации с долгами по премиальным в "Сочи". Ребята подали заявления в Палату по разрешению споров РФС. Думаю, шансы у них хорошие и по итогу все деньги будут выплачены.
К сожалению, такие ситуации с премиальными случаются и необходима система, гарантирующая выплаты общекомандных бонусов", - цитирует Зотова Sport24.ru.
Профсоюз футболистов: у экс-игроков "Сочи" хорошие шансы добиться выплаты долгов по премиальным
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