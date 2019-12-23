Игрок forZe: все друзья были в шоке, когда узнали, что мы стали партнерами "Спартака"

@fcsm_official и @forzegg подписали партнёрское соглашение



Мы рады сообщить о запуске сотрудничества с одной из старейших киберспортивных команд СНГ!



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