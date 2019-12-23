Игрок forZe: все друзья были в шоке, когда узнали, что мы стали партнерами "Спартака"

"Все друзья были в шоке, когда узнали, что мы стали партнерами московского клуба "Спартак". Это действительно круто, чувствуется высокий уровень. Так получилось, что у нас в команде все болеют за "Спартак", поэтому это подписание было вдвойне приятным. Не знаю насчет улучшения результатов, но внутренне реально приятно представлять эту команду", — цитирует Черникова "Матч ТВ".
@fcsm_official и @forzegg подписали партнёрское соглашение— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 5, 2018
Мы рады сообщить о запуске сотрудничества с одной из старейших киберспортивных команд СНГ!
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