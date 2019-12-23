» » Селюк: читал дичь про интерес "МЮ" к Миранчуку. Счастье, если кто-то даст за него 10 млн

Селюк: читал дичь про интерес "МЮ" к Миранчуку. Счастье, если кто-то даст за него 10 млн

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал опубликованную в СМИ информацию об интересе "Манчестер Юнайтед" к полузащитнику "Локомотива" и сборной России Алексею Миранчуку. Накануне интернет-издание Tuttomercatoweb.com сообщило, что сумма трансфера Алексея в "МЮ" может составить около 40 млн евро.
Фото: metaratings.ru
"Если кто-то даст за него 10 миллионов — счастье. Сегодня читал дичь про интерес "МЮ". Англия не его чемпионат. А какой его? Испания. В других карьера Алексея пройдет очень грустно.

Миранчук — неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена 7 или 10 миллионов, ни о каких 20 речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнерами. Фейковые новости делают какие-то профнепригодные люди", — цитирует Селюка "Матч ТВ".


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Теги: Селюк Миранчук Ал. Локомотив Манчестер Юнайтед АПЛ
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