Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выразило недовольство действиями Российского футбола союза (РФС) по реализации билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года.
"Как стало известно "Фратрии", Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский фан-клуб сборной "Наши Парни" якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы-2020.
Мы крайне удивлены и возмущены недальновидными действиями РФС, которые в очередной раз идут только во вред нашему футболу. "Слепая лотерея" откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды", — отмечается в заявлении активных фанатов "Спартака".
"Фратрия": РФС оставил активных фанатов без билетов на Евро-2020 и откинул футбол на 10 лет назад
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