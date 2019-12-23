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"Фратрия": РФС оставил активных фанатов без билетов на Евро-2020 и откинул футбол на 10 лет назад

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выразило недовольство действиями Российского футбола союза (РФС) по реализации билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года.

"Как стало известно "Фратрии", Российский футбольный союз, несмотря на рекомендации и практику УЕФА, оставил всех активных болельщиков сборной России без билетов и через бутафорский фан-клуб сборной "Наши Парни" якобы «разыграл» фанатскую квоту билетов на чемпионат Европы-2020.

Мы крайне удивлены и возмущены недальновидными действиями РФС, которые в очередной раз идут только во вред нашему футболу. "Слепая лотерея" откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды", — отмечается в заявлении активных фанатов "Спартака".


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Теги: Спартак
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