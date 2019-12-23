Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил возможность перехода хавбека железнодорожников и сборной России Алексея Миранчука в "Манчестер Юнайтед".
"Это серьезный клуб. Алексей уже несколько лет выступает в России на высоком уровне и зарекомендовал себя. Писали, что им заинтересовался "Ювентус". Думаю, что неспроста сильные европейские клубы проявляют к нему интерес. Это закономерно. Но я не знаю, готов ли он сейчас уехать в Англию и играть. Это вопрос адаптации. Тем более он будет без своего брата. Думаю, Миранчуков надо брать вместе.
Цена в 40 млн евро несколько завышена. Но если "МЮ" готов платить такие деньги, то надо его продавать. Лично я думаю, что Алексей стоит примерно 20-25 млн евро.
Мне кажется, что ему еще нужно поиграть. Это мужская лига, и ему надо приобрести мужской характер. Люди бьются в каждом матче и к этому надо быть готовым. Там нет легких матчей, каждая игра как битва", - цитирует Сенникова "Евро-Футбол.ру".
Сенников: Алексею Миранчуку надо приобрести мужской характер, чтобы играть в АПЛ
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