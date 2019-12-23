Народный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о словесной перепалке между комментатором Дмитрием Губерниевым и главным тренером "Локо" Юрием Семиным.
Семин стал обладателем награды "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер", учрежденной Федерацией спортивных журналистов России. Губерниев подверг сомнению этот выбор, написав, что "голосовали точно серебряные олени". Семин ответил, что "голосующие олени лучше говорящих попугаев". Баринов признал, что Губерниев говорит много лишнего, и в данном случае Семин полностью заслужил награду.
"Димка — мой приятель, но жуткий болтун. Он и про Сталина резко высказался. Вообще, много говорит — и не всегда по делу.
Всегда буду на стороне Семина, даже если он не прав. И это решение Союза журналистов мне кажется абсолютно обоснованным.
Семин ответил Губерниеву, что голосующие олени лучше говорящих попугаев? Ну, это уже мнение Юрия Палыча. Я бы Губерниева так не называл. Дима — талантливый комментатор, умеет завести публику, да, в эфире много лишних слов, но люди-то слушают, а это главное. Повторюсь, у меня нет к нему претензий. Просто человек уже поверил в то, что может все…
Если же возвращаться к выбору журналистов, то что тут нелогичного? Исходя из того положения, в котором находится наш футбол, Семин действительно добился очень высоких результатов. А единственный его конкурент в российском спорте в этом году — наша очаровательная Этери Тутберидзе. Вот кто удивил и продолжает удивлять весь мир", — приводит слова Баринова "Советский спорт".
Артист Баринов — о перепалке Губерниева с Семиным: человек уже поверил в то, что может все
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