Капитан "Дженоа" Доменико Кришито вспомнил о периоде своей карьеры в составе "Зенита". Итальянский защитник выступал за питерский клуб с 2011 по 2018 год.
"Многие годы в "Зените" оставили для меня много прекрасных воспоминаний. Я всегда слежу за командой. В Лиге чемпионов "Зенит" заслужил выход в плей-офф, но, к сожалению, поражение от "Бенфики" испортило мечты.
В чемпионате седьмой титул близок, и я очень доволен этим. Я всегда слежу за чемпионатом и болею за "Зенит". Победный цикл может открыться для моей бывшей команды, если они выиграют второй подряд титул в чемпионате.
В России я прекрасно провел время и считаю это фантастическим опытом. Но я больше не вернусь, так как хочу остаться в Италии до конца своей карьеры", — цитирует Кришито ITASportPress.
Sport24
Кришито: годы в "Зените" оставили много прекрасных воспоминаний, но в Россию я больше не вернусь
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