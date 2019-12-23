Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал нынешний сезон красно-белых одним большим провалом.
В августе "Спартак" преодолел третий квалификационный этап Лиги Европы, обыграв швейцарский "Тун" (3:2, 2:1). Но в раунде плей-офф уступил португальской "Браге" (0:1, 1:2).
"Вылет "Спартака" из Лиги Европы стал предвестником провала в нынешнем сезоне. Понятно, что португальские команды интереснее и техничнее наших. А еще они в хорошем смысле слова жадные до денег. Для них выход в еврокубки — весомая графа в бюджете. Для каждого игрока это шанс заявить о себе, перейти в новый клуб, улучшить контракт.
А для российских команд еврокубки — это просто пафос. Мы проигрываем нашим соперникам на ментальном уровне еще до начала матча", — цитируют Червиченко "Известия".
Напомним, в весенней стадии еврокубков сезона-2019/20 не будет ни одного российского клуба. В последний раз такое случалось в сезоне-2001/02.
Червиченко: для российских команд еврокубки — это просто пафос
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал нынешний сезон красно-белых одним большим провалом.
Фото: "Спорт-Экспресс"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»