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Караваев рассказал, как изменилась его игра после перехода в "Зенит"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал, в чем прибавил после перехода в питерский клуб из "Витесса".

"Да мне нигде не запрещали ходить вперед. Зачем? Все тренеры понимают, что подключения в атаку с последующей передачей — это одно из моих сильных качеств. Если тренеры хотят игроку помочь, они дают ему действовать на его сильных качествах — я считаю, это правильно. Вообще, современный футбол для крайних защитников — это подключение в атаку, это бокс-ту-бокс постоянно. Думаю, крайних защитников сейчас даже больше оценивают по действиям в атаке, нежели в обороне", — цитирует Караваева "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 24-летний Караваев принял участие в 23-х матчах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.


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Теги: Караваев Зенит
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