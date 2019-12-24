Как стало известно "Чемпионату", у бывшего защитника "Сочи" Фёдора Кудряшова, в настоящее время пребывающего в статусе свободного агента, есть несколько вариантов продолжения карьеры.
32-летним футболистом интересуются три турецких клуба: "Антальяспор", "Трабзонспор" и "Истанбул Башакшехир", за который он уже выступал ранее. Также Фёдором интересуется "Цюрих" и команда из Катара. При этом сам Кудряшов хотел бы остаться в России, но пока у него нет конкретных вариантов. Поэтому, если в ближайшее время не будет предложения от российских клубов, то защитник примет одно из имеющихся предложений.
Кудряшов перешёл в "Сочи" летом этого года и покинул клуб в середине декабря. Ранее защитник выступал за "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Спартак" и другие команды.
"Чемпионат"
Кудряшовым интересуются в Турции, Швейцарии и Катаре. Игрок хочет остаться в России
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