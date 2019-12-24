Новогодний ролик ЦСКА: Гогуа в образе Снегурочки спел: "А ну-ка, давай-ка"

ЦСКА на официальном YouTube-канале опубликовал видео под названием "2020: В новом году играть будут все", посвященное наступающему новому году.





Роль Деда Мороза в ролике с новогодним сюжетом исполнил бразильский полузащитник команды Лукас Сантос, а образ его внучки и помощницы Снегурочки досталась ивуарийскому защитнику Седрику Гогуа. Примечательно, что оба легионера на русском языке спели новогоднюю песню из знаменитого советского мультфильма "Ну, погоди!" — "А ну-ка, давай-ка, гулять выходи".