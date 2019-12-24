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Матчи "Зенит" - "Локомотив" и "Динамо" - "Спартак" состоятся 29 февраля

РПЛ на своем сайте опубликовала расписание матчей с 20-го по 23-й тур.

20-й тур

28 февраля
«Крылья Советов» — «Оренбург» 18-30

29 февраля
ЦСКА — «Урал» 14-00
«Динамо» — «Спартак» 16-30
«Зенит» — «Локомотив» 19-00
«Ахмат» — «Ростов» 19-00

1 марта
«Тамбов» — «Рубин» 14-00
«Краснодар» — «Уфа» 16-30
«Сочи» — «Арсенал» 19-00

21-й тур

7 марта
«Оренбург» — «Арсенал» 14-00
«Динамо» — «Тамбов» 16-30

8 марта
«Рубин» — «Крылья Советов» 14-00
«Урал» — «Сочи» 16-30
«Локомотив» — «Ахмат» 19-00

9 марта
«Ростов» — ЦСКА 14-00
«Спартак» — «Краснодар» 16-30
«Зенит» — «Уфа» 19-00

22-й тур

13 марта
«Ахмат» — «Динамо» 19-30

14 марта
«Оренбург» — «Спартак» 14-00
«Зенит» — «Урал» 16-30
«Арсенал» — «Рубин» 19-00

15 марта
«Сочи» — «Краснодар» 14-00
ЦСКА — «Уфа» 16-30
«Ростов» — «Локомотив» 19-00

16 марта
«Тамбов» — «Крылья Советов» 19-30

23-й тур

20 марта
«Сочи» — «Ростов» 19-30

21 марта
«Урал» — «Рубин» 14-00
«Арсенал» — «Спартак» 16-30
«Локомотив» — «Оренбург» 19-00

22 марта
«Крылья Советов» — «Ахмат» 14-00
«Уфа» — «Тамбов» 14-00
ЦСКА — «Зенит» 16-30
«Краснодар» — «Динамо» 19-00


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Теги: Зенит Локомотив ЦСКА Спартак Динамо
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