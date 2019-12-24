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Дюков: для школы, воспитавшей футболиста, должна быть выплата не менее 1 млн рублей

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новом механизме выплат солидарности.

"Сегодня выбрали направление, по которому будет решаться механизм выплат солидарности. Мы знаем, что есть случаи перехода игрока бесплатно или за малую стоимость. Но при этом футболист помогает команде РПЛ. Значит, при подготовке школа что-то вложила в этого игрока. Поэтому школа должна получить фиксированный платеж. Сегодня как раз обсуждали, что размер единовременной выплаты должен быть не менее одного миллиона рублей. Прядкин сказал, что его это устраивает, но будет продолжено обсуждение еще с клубами. Мы договорились, что скоро решим и зафиксируем сумму. Также остается солидарная выплата в размере 5 процентов от стоимости перехода.

Что касается перехода Сутормина, то на изменение механизма выплаты школам эта история повлияла косвенно. Мы хотели улучшить ту систему, которая есть. Работа в этом направлении будет продолжена. Как я и обещал, до конца года рассмотрели систему компенсации. Кто-то может быть наказан за дело Сутормина? Нет, регламент не был нарушен", - цитирует Дюкова Sport24.


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Теги: Дюков
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