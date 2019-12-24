Президент РФС Александр Дюков рассказал о реформе ПФЛ. Ранее сообщалось, что с сезона-2020/21 вместо 5 групп во втором дивизионе будет 4 группы. Победители групп будут переходить в ФНЛ.
"По реформе ПФЛ решение не принято. Предложение не было проработано в деталях. Сокращение числа дивизионов заслуживает рассмотрения. С одной стороны, мы имеем увеличение количества матчей, что важно. С другой стороны, нужно сохранить связь с футболом на Дальнем Востоке. И к тому же не все клубы готовы к увеличению транспортных расходов. Пока нет ответа, как это компенсировать", - цитирует Дюкова Sport24.
Дюков: по реформе ПФЛ решение не принято
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