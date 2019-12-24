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Колосков - о запрете на критику судейства: нельзя унижать честь и достоинство человека

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал введение запрета на критику судейства со стороны РФС.

"Дюков судейство не критиковал, он судейство поддержал. Он сказал, что да, бывают ошибки, но нужно воздержаться от унижений и принижения достоинства судей. Поэтому было принято специальное постановление и дополнительный пункт в регламент по работе Комитета по этике, где четко было написано: «Высказывания, которые унижают честь и достоинство судей — будут жестким образом пресекаться. Будут приняты меры, чтобы этих высказываний не было.

Слова «критика» там нет. Я специально спрашивал у разработчиков — критикуйте, пожалуйста, особенно СМИ. Все что хотите делайте, вас это вообще не касается. Это касается только официальных лиц. Пресса в силу своей воспитанности и образованности может все что угодно делать. Но нельзя унижать честь и достоинство человека — это минимум административная ответственность", - цитирует Колоскова Sport24.


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Теги: Колосков
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