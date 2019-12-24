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Смолов: я отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в интервью Евгению Савину на канале YouTube канале "КраСава" рассказал, что мог продолжить карьеру в Китае.

"Я отказался, потому что деньги не главное. После перехода в Китай возможность отъезда в европейский клуб практически равна нулю. Всех денег не заработаешь. Люди, которые подписывают контракт на 9 млн в год, начинают думать, что у кого-то 13, у кого-то – 20. Если за этим гнаться, сам себя растеряешь. Об отказе не жалею", - сказал Смолов.


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Теги: Смолов
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