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Дюков: деградации российского футбола нет, но мы стоим на месте, играем так же, как и 10 лет назад

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался об идее возвращения в России системы "весна-осень". Ранее после провала российских клубов в еврокубках с соответствующим предложением выступил экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

"Я уже комментировал момент с системой «весна — осень». В свое время реформа не принесла особых выгод, не дала преимуществ. Но возврат не даст существенных изменений и улучшений. Гораздо больше зависит от работы наших тренеров. Деградации нашего футбола нет, но мы стоим на месте. Если бы "Зенит" играл в Лиге Европы, то из группы он бы вышел. Если бы "Краснодар" не потерял игроков, то тоже бы прошел дальше. И вот мы бы имели как минимум две команды в весенней части.

Проблема не в деградации, просто европейский футбол развивается. И тот факт, что в полуфиналах чемпионата мира было четыре европейские команды, о чем-то говорит. За 10 лет все ведущие чемпионаты изменились. Количество спринтов выросло, растет число технических действий, передач. Наш футбол другой, мы играем так же, как и 10 лет назад. Поэтому конкурировать в еврокубковых соревнованиях очень сложно.

В нашем чемпионате топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной и думают, как вскрыть оборону. На европейском уровне такое не проходит. Мы не привыкли к скоростям, по-другому думать", - цитирует Дюкова Sport24.


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Теги: Дюков
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