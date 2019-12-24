» » Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в "Зенит", чем в "Спартак"

Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в "Зенит", чем в "Спартак"

Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов в интервью Евгению Савину на YouTube канале "КраСава" рассказал, что были предложения от "Зенита" и "Спартака".

"Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в "Зенит". Со "Спартаком" не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий (владелец "Краснодара") принципиально отказался продавать меня красно-белым", - сказал Смолов.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Смолов Локомотив Спартак Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Дюков: РФС ничего не инициировал по Дзюбе
РФС не будет запрещать критику судей, но начнёт за неё штрафовать. Итоги исполкома
Дюков: нам нужна реформа, чтобы в РПЛ было больше игр 1
Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в "Зенит", чем в "Спартак" 7
Дюков: деградации российского футбола нет, но мы стоим на месте, играем так же, как и 10 лет назад 5
Смолов: я отказался от предложения из Китая, потому что деньги не главное 1
Колосков - о запрете на критику судейства: нельзя унижать честь и достоинство человека 5
Бутенко: запрет на публичную критику арбитров приведет к самоизлечению проблемы 3
Г. Иванов: - о запрете критики арбитров: они что, неприкасаемая каста?
Дюков: по реформе ПФЛ решение не принято
Президент РФС: по действиям в отношении болельщиков со стороны правоохранительных органов есть перегибы 2
Дюков: для школы, воспитавшей футболиста, должна быть выплата не менее 1 млн рублей 3
Дюков - о задержаниях фанатов перед игрой "Зенит" - "Спартак": у МВД была своя логика, она понятна
Матчи "Зенит" - "Локомотив" и "Динамо" - "Спартак" состоятся 29 февраля 2
АПЛ выступила с заявлением о расизме на матче "Тоттенхэм" - "Челси"
Лэмпард разочарован, что Моуринью назвал Рюдигера "не мужиком" 1
Роналду признался, что ему трудно забивать в чемпионате Италии 2
"Барселона" предпримет новую попытку заполучить Неймара
Дюков объяснил ужесточение наказания за критику судей 24
Агент Уремовича подтвердил интерес к футболисту со стороны клубов АПЛ 1
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго" 14
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер 1
Экс-капитан "Сочи" Песегов: пока я единственный, кому выплатили бонус за выход в РПЛ
Жиру: будет сложно остаться в "Челси"
Источник: "Ювентус" выиграл борьбу за Холанда 1
Игнашевич: чувствую поддержку руководства "Торпедо". Контракт подписал с удовольствием 2
Новогодний ролик ЦСКА: Гогуа в образе Снегурочки спел: "А ну-ка, давай-ка" 5
"Торпедо" объявило о продлении контракта с Игнашевичем до 2023 года
"Манчестер Юнайтед" сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе
Кудряшовым интересуются в Турции, Швейцарии и Катаре. Игрок хочет остаться в России
Все новости