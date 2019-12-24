Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов в интервью Евгению Савину на YouTube канале "КраСава" рассказал, что были предложения от "Зенита" и "Спартака".
"Какой смысл говорить о клубах из России, в которых я мог бы оказаться? Куда больше хотел? Наверное, с футбольной точки зрения больше в "Зенит". Со "Спартаком" не дошло до обсуждения, Сергей Галицкий (владелец "Краснодара") принципиально отказался продавать меня красно-белым", - сказал Смолов.
Смолов: наверное, с футбольной точки зрения больше хотел в "Зенит", чем в "Спартак"
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