РФС не будет запрещать критику судей, но начнёт за неё штрафовать. Итоги исполкома

Фото: Сергей Ермохин / РБК

- Ушло время на то, чтобы разобраться, что там происходило. Задержания проходили на основании того, что у полиции была информация, что планируются массовые драки — 150 на 150 человек.



Я видел видео с автобусом с битами, капами, перчатками для рукопашного боя. Вы прекрасно знаете, что для некоторых граждан футбол — повод подраться. Возможно, кого-то задержали просто так. Но пусть эти люди обращаются в РФС, мы будем говорить с правоохранительными органами.



Задержание Валерия Бевза — формально у органов были все основания задержать и вынести ему такое наказание. Но и у РФС тоже есть вопросы по подобной избирательности. Болельщики «Зенита» тоже нецензурно ругались, но никто из них задержан не был и глушилки против них не применялись, - приводит слова Дюкова «СЭ».