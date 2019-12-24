РФС не будет запрещать критику судей, но начнёт за неё штрафовать. Итоги исполкома

Учитывая, что работу судейского корпуса во главе с Александром Егоровым на протяжении этого сезона мы обсуждали (и довольно критически) примерно столько же, сколько вместе взятые темы вылета российских клубов из еврокубков, нового формата лимита и фундаментальной дилеммы, что первичнее, материя или дух – нисколько не удивляет, что предложение вызывало у болельщиков раздражение. Все клубы РПЛ полгода страдали из-за регулярных ошибок, а теперь о них нельзя будет говорить вслух.
Но РФС избрал полумеру. Критиковать арбитров не запретили, но теперь за это придётся платить. Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы представители клубов РПЛ должны будут заплатить штраф от 200 до 400 тысяч рублей.
«Тема судейства горячая, судьи тоже дают повод, считаем, что решение мы найдем в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам. Была информация о том, что официальным лицам будет запрещено комментировать решение судей. Мы не решили идти по этому пути, так как он радикальный. В нашем случае мы исходим из того, что комментарии возможны, но в рамках определенной этики», - прокомментировал решение президент РФС Александр Дюков.
Естественно, разбирать ошибки судей и высказываться по этому поводу никто не запретит СМИ. Речь только об официальных лицах клубов.
«Рассматривали это как вынужденную меру. Причина – своеобразная культура коммуникации. Очень часто мы безапелляционны в своих суждениях, переходим на личности и слишком эмоциональны в своих оценках. Это добавляет отрицательных эмоций в футбол. Что касается СМИ, то выбирать слова – это ваше право», - объяснил Дюков.
Жест оценили не все:
- Любая критика возможна – руководителей ругают, футболистов тоже. Почему нас можно критиковать, а судей – нельзя, они что, неприкасаемая каста? Если критика будет конструктивной, то почему ее нельзя использовать?
В исполкоме РФС люди действительно занимаются футболом, но конструктивная критика полезна для любого человека – всем свойственно ошибаться. Я понимаю, что иногда бывает оголтелая критика, в порывах эмоций могут быть и оскорбления – это неправильно. Но нельзя делать так, чтобы судей вообще нельзя было критиковать. Все же расслабятся и будут работать, как хотят, - прокомментировал «Чемпионату» решение РФС президент «Урала» Григорий Иванов.
Также Александр Дюков, общаясь с прессой, отметил, что РФС будет публично комментировать судейские решения: «РФС будет комментировать тему. Возможно, мы пойдем по пути, когда комментарии будет давать экспертно-судейская комиссия. Или руководитель, или представитель судейского комитета. По каждому эпизоду. Мы не собираемся закрываться, мы будем доводить до широкой общественности оценку эпизодов. Надеюсь, что у нас будут туры вообще без судейских ошибок. В таких случаях зачем собираться и что-то комментировать?» - приводит его слова «Р-Спорт».
Прокомментировал Дюков и отстранение президента ЦСКА Евгений Гинера от футбола на девять месяцев (реальный срок – всего лишь три, остальное условное наказание):
- Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя они сделали меньше Гинера для нашего футбола. Комментируют судейские решения вместо того, чтобы следить за своей работой. Команда стоит, плохо играет, показывает примитивный футбол, но самое простое решение в этой ситуации — назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья — коррупционер, то бросаешь тень на своего соперника по матчу, - цитирует функционера «Чемпионат».
А что с Егоровым?
За два месяца до окончания первой части чемпионата России сообщалось, что ведомства судейства и инспектирования разделяются, а участь главы Александра Егорова решится этой зимой. Якобы он сможет решить текущие проблемы – и тогда в его отставке не будет смысла.
Если говорить прямо, ситуация не только не улучшилась, но и стала хуже. «Краснодар» - ЦСКА один из самых громких (в плохом смысле) матчей из тех, что игрались за последние полгода. При еженедельных ошибках судей и постоянных конфликтах это серьёзное достижение. Но РФС не спешит принимать решение:
- Как только судейский комитет даст рекомендации, исполком будет принимать решение [о будущем Егорова]. Следующее заседание исполкома, согласно предварительной договоренности, должно быть в феврале, но если потребуется, ничего не мешает провести его в январе, - приводит слова Дюкова ТАСС.
Что по поводу расширения РПЛ?
Об этом часто упоминалось последние месяцы, но решение на прошедшем исполкоме не принималось, да и не рассматривалось всерьёз. Ещё раньше сообщалось о том, что расширять лигу можно будет только после чемпионата мира в Катаре, ведь он пройдёт зимой.
- Нам нужна реформа чемпионата, чтобы мы играли больше и было больше высокоинтенсивных матчей. Мы в РФС за любой кипеж, кроме голодовки. Нам в сборной нужны хорошие игроки, а для этого они должны играть в современный футбол в клубах. Быстрые успехи возможны только при изменении работы тренеров, которые должны меньше отвлекаться на комментирование судейства, - приводит слова Дюкова «СЭ».
Президент РФС наконец-то заговорил о конкретных и полезных действиях. Дюков отметил, что чемпионат, если есть такая возможность, нужно начинать раньше, уменьшать летнюю паузу. Этого бы, конечно, хотелось особенно, но получаться так будет далеко не всегда – виной всему международные соревнования типа ЧМ или Евро.
У РФС есть вопросы насчёт избирательности полиции
Александр Дюков подробно прокомментировал, как Российский футбольный союз смотрит на происходящие до начала матча «Зенит» - «Спартак» задержания московских фанатов:
- Ушло время на то, чтобы разобраться, что там происходило. Задержания проходили на основании того, что у полиции была информация, что планируются массовые драки — 150 на 150 человек.
Я видел видео с автобусом с битами, капами, перчатками для рукопашного боя. Вы прекрасно знаете, что для некоторых граждан футбол — повод подраться. Возможно, кого-то задержали просто так. Но пусть эти люди обращаются в РФС, мы будем говорить с правоохранительными органами.
Задержание Валерия Бевза — формально у органов были все основания задержать и вынести ему такое наказание. Но и у РФС тоже есть вопросы по подобной избирательности. Болельщики «Зенита» тоже нецензурно ругались, но никто из них задержан не был и глушилки против них не применялись, - приводит слова Дюкова «СЭ».
Я видел видео с автобусом с битами, капами, перчатками для рукопашного боя. Вы прекрасно знаете, что для некоторых граждан футбол — повод подраться. Возможно, кого-то задержали просто так. Но пусть эти люди обращаются в РФС, мы будем говорить с правоохранительными органами.
Задержание Валерия Бевза — формально у органов были все основания задержать и вынести ему такое наказание. Но и у РФС тоже есть вопросы по подобной избирательности. Болельщики «Зенита» тоже нецензурно ругались, но никто из них задержан не был и глушилки против них не применялись, - приводит слова Дюкова «СЭ».
Кое-что в этой области удалось услышать и приятное. Дюков объяснил, что паспорт болельщика вряд ли возможен в том виде, в каком он был на чемпионате мира. Система допуска будет меняться, но, судя по словам руководителя РФС, она не будет такой тоталитарной.
Мы узнали календарь на «ближайшие» туры
Посмотреть, как наши команды будут возобновлять чемпионат, можно здесь. Расписание известно с 20-го тура по 23-й, но даже по такому скромному отрезку возникли вопросы.
В первом же туре после перерыва ЦСКА — «Урал» играют 14:00 29 февраля, а «Динамо» — «Спартак» начинают через два с половиной часа после них. Учитывая, что стадионы красно-синих и бело-голубых находятся на одной ветке - решение совершенно абсурдное.
Вновь появилась проблема, из-за которой чуть ли не через тур было некомфортно в первой части чемпионата. Все статусные матчи проводятся в один день, пока на другой игровой вечер оставляют самые проходные вывески. И зачем?
Например, 21-й тур. 8 марта: «Рубин» — «Крылья Советов», 14-00; «Урал» — «Сочи», 16-30; «Локомотив» — «Ахмат», 19-00. А вот на следующий день уже «Ростов» — ЦСКА, 14-00 и «Спартак» — «Краснодар», 16-30.
Но и в том же 20-м туре, о котором уже упомянули: в один день играет ЦСКА, проводится московское дерби, а ещё «Зенит» принимает «Локомотив».
На следующий день назначены матчи «Тамбов» — «Рубин» 14-00, «Краснодар» — «Уфа» 16-30 и «Сочи» — «Арсенал» 19-00.
Фото: Metaratings, РИА Новости, Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"