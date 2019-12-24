Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, как улучшить результаты российских команд. По мнению Дюкова, нужно больше требовать с главных тренеров.
"Лимит на легионеров влияет, как и тренерская работа. Очень рад, что Слуцкий возвращается в наш чемпионат. У нас были встречи с руководителями клубов, обращали на это внимание. Надо жестче требовать с тренеров. У нас 1000 причин, почему команда плохо играет. Но собственник должен обратить внимание, что надо задавать правильные вопросы своему тренеру. Почему команду хватает только на два месяца? Почему с техническими навыками есть проблема? Мы продолжим работу с клубами, будем проводить семинары со специалистами категоризацией Pro.
Формат Кубка России будет зависеть от того, какое решение примет Премьер-лига. Также нужно увеличить количество матчей в летнее окно. Мы могли бы начинать чемпионат России раньше.
Нам нужна реформа, чтобы в нашем чемпионате проводили больше игр. Только так мы сможем развиваться. России нужны современные игроки. Быстрые успехи возможны только за счет изменений в работе наших тренеров", - цитирует Дюкова Sport24.
Дюков: нам нужна реформа, чтобы в РПЛ было больше игр
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